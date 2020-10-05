Три региона России приняли решение перевести школы на «дистанционку»

Замминистра просвещения России Виктор Басюк сообщил о решении перевода школ на «дистанционку» в трех регионах.

«Мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация, и мы ее проверяем сегодня - это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация - это Москва», - сообщил спикер.

Также появилась информация, что в России не планируют вводить всеобщий режим самоизоляции, как это было в апреле-мае.

Ранее в Татарстане зарегистрировали две новые смерти от коронавируса, скончались мужчина и женщина пенсионного возраста.