С новой картой банка «Открытие» в России впервые предложен сервис Mastercard, позволяющий при отложенном рейсе посетить бизнес-залы в аэропортах мира

Банк «Открытие» и Mastercard объявляют о запуске Travel Opencard – нового премиального продукта для любителей путешествий. Карта выпускается на базе World Mastercard Black Edition® и сочетает в себе преимущества флагмана «Открытия» Opencard и лучших программ лояльности банка для путешественников, а также привилегии и специальные предложения для держателей премиальных продуктов от международной платежной системы.

Среди ключевых преимуществ карты – кэшбэк до 11% в любимых категориях и 3% за все покупки, скидка 20% на бронирование билетов и отелей на сайте travel.open.ru, скидка 10% в магазинах Duty Free, а также бесплатная парковка в аэропорту «Шереметьево». Кроме того, всем держателям Travel Opencard доступен сервис Flight Delay Pass, который обеспечивает доступ в бизнес-залы крупнейших аэропортов мира в случае задержки рейса.

Flight Delay Pass – услуга, впервые представленная в России банком «Открытие» и платежной системой Mastercard. На текущий момент она доступна только владельцам Travel Opencard и позволяет им получить гостевой пропуск более чем в 1200 бизнес-залов Lounge Key по всему миру, если отправление рейса отложили на 1, 2 или более часов. Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо зарегистрировать свой рейс в программе на сайте Flight Delay Pass в любой момент до времени отправления самолета, указанного в билете. Держатель Travel Opencard может одновременно зарегистрировать двух человек, летящих тем же рейсом (себя и одного гостя), при этом пользоваться сервисом можно неограниченное число раз.

За выпуск карты взимается комиссия в размере 2 000 руб., дальнейшее обслуживание – бесплатно. Кроме того, владельцы Travel Opencard могут без комиссии снимать наличные в банкоматах «Открытия» и партнерской сети (свыше 36 000 устройств на территории России), а премиальные и зарплатные клиенты – в ATM любых банков по всему миру. Держателям карты также доступны все возможности программы лояльности «Открытия» МАКС.

«Travel Opencard сочетает в себе преимущества лучших карточных продуктов «Открытия», – говорит Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие». – Помимо большого кэшбэка и ставших уже привычными для наших клиентов скидок на билеты и гостиницы, а также услуги аэропорта «Шереметьево», мы первыми в России предложили эксклюзивный сервис Mastercard Flight Delay Pass. Это позволит держателям Travel Opencard получить максимум комфорта во время путешествий по всему миру».

«Mastercard совместно с партнерами стремится создавать для держателей наших карт самые удобные и актуальные предложения. По данным рейтинга Mastercard Global Destinations Cities, Россия входит в топ-10 стран с наибольшим числом туристов, выезжающих за рубеж. Мы рады, что клиенты банка «Открытие» смогут оценить этот уникальный продукт и его возможности, а также в случае задержки их рейса получат комфортный сервис в бизнес-залах аэропортов по всему миру», – комментирует Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Masterсard (NYSE: MA) – глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. Наша миссия – обеспечивая безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции, развивать и усиливать цифровую экономику, дающую преимущества всем и повсюду. Используя защищенные данные и сети, создавая партнерства и опираясь на то, что вдохновляет, мы предоставляем инновации и решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесам реализовать свой наибольший потенциал. Наша культура и всё, что мы делаем внутри компании и за её пределами, определяется в соответствии с коэффициентом нравственности (decency quotient, DQ). Мы ведем бизнес более чем в 210 странах и территориях и создаем устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех.