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Фото: sm-news.ru

Масштабные проверки водителей устроит Госавтоинспекция Казани

02.10.2020, 09:54 221 2 prokazan.ru

С вечера 2 октября до утра 3 октября в Казани пройдут масштабные проверки водителей. Об этом сообщили в ГИБДД МВД по Татарстану.

«Проверки связаны с тем, что в Казани с начала года зарегистрировали более 1260 ДТП, в которых погибли 35 человек, еще больше 1440 участников дорожного движения получили травмы. Массовые рейды пройдут с 19:00 2 октября до 3 октября 07:00», - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД будут пресекать нарушения, такие как, управление машиной в состоянии опьянения, управление без прав, выезд на «встречку», не предоставление преимущества пешеходам, нарушение правил перевозки детей и игнорирование ремней безопасности.

Напомним, Госавтоинспекция Татарстана перешла в усиленный режим работы. 

 

ДТП ГИБДД Дороги Люди в городе Казань Общество Правоохранители
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комментарии

Горожанин
0
02 октября 2020
10:15
Пральна и так надо делать каждый день , пока все не будут знать друг друга в лицо .
Горожанин
0
02 октября 2020
10:31
А за тонировку и громкую музыку, будут сразу раком ставить.

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