Масштабные проверки водителей устроит Госавтоинспекция Казани

С вечера 2 октября до утра 3 октября в Казани пройдут масштабные проверки водителей. Об этом сообщили в ГИБДД МВД по Татарстану.

«Проверки связаны с тем, что в Казани с начала года зарегистрировали более 1260 ДТП, в которых погибли 35 человек, еще больше 1440 участников дорожного движения получили травмы. Массовые рейды пройдут с 19:00 2 октября до 3 октября 07:00», - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД будут пресекать нарушения, такие как, управление машиной в состоянии опьянения, управление без прав, выезд на «встречку», не предоставление преимущества пешеходам, нарушение правил перевозки детей и игнорирование ремней безопасности.

Напомним, Госавтоинспекция Татарстана перешла в усиленный режим работы.