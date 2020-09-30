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Фото: pixabay.com

Более миллиона рублей перевела пенсионерка из Казани мошеннику

30.09.2020, 13:32 110 0 prokazan.ru

В полицию Казани обратилась 71-летняя местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Женщина рассказала, что 23 сентября ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что со сберегательного счета пенсионерки пытались списать деньги. Для того, чтобы обезопасить сбережения, женщине нужно было перевести деньги на спец счет. Так как потерпевшая в это время была в Архангельской области, перевести деньги она не могла», - говорится в сообщении.

 Когда потерпевшая приехала в Казань, она сама позвонила лже-сотруднику банка, который проинструктировал по дальнейшим действиям. Пенсионерка сняла деньги – более миллиона рублей, и перечислила их через банкомат на указанные мошенником счета.

Позже потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к преступлению.

 

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