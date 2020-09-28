Тело жительницы Казани, которая пропала в августе, нашли в собственном авто

26 сентября полицейские обнаружили тело пропавшей в августе 49-летней жительницы Казани. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«Женщина пропала 19 августа, было установлено, что она не выезжала за пределы Казани и деньги с банковских карт она не тратила. 26 сентября по улице Товарищеская была обнаружена машина пропавшей – «Фольксваген», а в ней – труп хозяйки авто без признаков насильственной смерти. Также в машине были деньги и другие ценности», - сообщает ведомство.

Оказалось, что в конце августа женщина несколько дней жила в машине, распивая при этом алкоголь.

На данный момент тело отправлено на экспертизу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали о том, что женщину искали с 19 августа.