В Казани женщина уехала на «Фольксваген Тигуан» и пропала. Ее ищут почти месяц

В Казани продолжаются розыски женщины, которая 19 августа уехала на кроссовере в неизвестном направлении.

По информации отряда "Лиза Алерт", пропавшая - 49-летняя Хисамутдинова (Хамидуллина) Лилия Равилевна уехала на темном "Фольксваген Тигуан", больше на связь она не выходила. Уточняется, что на крыше машины установлены поперечины багажника из алюминия. Женщина была одета в спортивный костюм, белую футболку и кроссовки на платформе, носит солнцезащитные очки. Ростом пропавшая 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые длинные, глаза зеленые.

Граждан, которые видели женщину или автомобиль, заметили брошенную машину, возможно без номеров, данной марки и темного цвета, просят обратиться по телефону 112.