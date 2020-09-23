В казанском поселке дети ходили в школу по проезжей части. В отношении Исполкома возбуждено дело

Жители казанского поселка Константиновка пожаловались в Общероссийский народный фронт на опасную дорогу детей до учебных заведений. После сигнала ОНФ в Татарстане ГИБДД выдала предписание об устранении недостатков на школьном маршруте, сообщают в пресс-службе ОНФ.

Накануне учебного года в адрес Народного фронта поступили жалобы жителей поселка на отсутствие тротуара и необходимого освещения по пути в школы №47 и №184.

"Обеспокоенные родители сообщили, что зимой из-за снежных завалов на этом участке не остается даже узкой обочины и автомобили буквально объезжают детей по встречной полосе. Активисты ОНФ в рамках акции «Дорога школу» выехали в поселок и убедились в обоснованности опасений граждан. Обращения одновременно были направлены в исполком города Казани и ГИБДД. Районная администрация согласились с необходимостью устройства тротуаров на улицах Центральной и Натана Рахлина, однако отметила, что такие работы возможны в случае реконструкции улично-дорожной сети. В связи с этим вопрос будет рассмотрен при планировании на последующие годы или при выделении целевого финансирования", - рассказали в ОНФ.

В Госавтоинспекции пояснили, что по недостаткам улично-дорожной сети в отношении Исполкома Казани возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предписание на устранение недостатков. В целом эксперты Народного фронта отметили рост числа жалоб от казанцев, связанных с непродуманной инфраструктурой у школ, расположенных в городских поселках.

"Общественники считают, от всех домов, относящихся по месту жительства к образовательным учреждениям, должны быть составлены безопасные маршруты, которые включали бы в себя не только наличие необходимых дорожных знаков и освещения, но и исключали бы по пути следования школьников заброшенные здания, гаражные комплексы и другие потенциально опасные для детей объекты. Также необходима грамотная организация парковочных мест вблизи школ, так как вынужденная параллельная парковка машин затрудняет видимость водителей и создает риск наезда на школьников", - пояснили активисты.

Замечания эксперты ОНФ обсудят на круглом столе с участием полицейских, муниципальных и региональных властей, после чего будет разработана дорожная карта по ликвидации недостатков.