Казань вошла в десятку самых популярных авиа и ж/д направлений в сентябре

Аналитики выяснили, куда россияне чаще всего покупали авиа и ж/д билеты в сентябре. Такую статистику опубликовало RT.

Согласно их исследованию, самые популярные авиа направления - это Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того в рейтинг вошел и Симферополь. В десятке также оказались Краснодар, Уфа, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Казань.

Поезд больше всего россиян использовали для поездки в Москву, после - Санкт-Петербург. На третьей позиции оказался Краснодар. В этой статистике за сентябрь также отметился скачок покупки ж/д билетов в Адлер, Нижний Новгород, Сочи, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург и Тюмень.

Таким образом, Казань оказалась в десятке обоих рейтингов.