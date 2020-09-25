В Казани открылась выставка «Порка». Она сочетает эротику и экологию

Сегодня, 25 сентября, в галерее современного искусства "БИЗОN" открылась выставка "Порка". Название обыгрывает мотивы телесного наказания и процесс распарывания одежды, сообщают в пресс-службе галереи.

Экспозиция разработана этическим дизайнером одежды Анитой Грэй и художником Еленой Алексеевой. Авторы хотят привлечь внимание к проблеме сверхпотребления в частности и экологии в целом.

"Выставка поднимает целый спектр серьезных вопросов – от рабских условий труда людей, работающих для обеспечения перепроизводства, в том числе использование детского труда, до скачкообразного роста мусорных свалок, куда порой отправляются надетые всего пару раз вещи. Красота человеческого тела также выступает в этом процессе как инструмент манипуляции: цель гламура состоит в том, чтобы сделать сверхпотребление нормой жизни. А задача авторов выставки – сместить фокус с модных коллекций на проблемы, которые эти коллекции создают",- рассказали в галерее о новой выставке.

Все экспонаты выставки – картины, коллекция верхней одежды, арт- мебель, скульптуры – сделаны из вторичных материалов. При создании экспозиции использованы старые джинсы и брюки, детали детских игрушек и бетон. Выставка работает с 12:00 до 20:00 по адресу Баумана, 44/8, центр досуга и бизнеса "Родина", первый этаж.