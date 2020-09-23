Перевозчики Казани просят горожан не воровать знаки «Стоянка запрещена»

В Казани неизвестные украли два дорожных знака "Стоянка запрещена" с проезжей части Ноксинского спуска. В Ассоциации АТП Татарстана призвали горожан не трогать знаки и попросили Госавтоинпекцию обратить внимание на ситуацию. Уточняется, что знаки перевозчик ставил по согласованию с ГИБДД и за свой счет.

"Ноксинский спуск в Советском районе Казани на данный момент - проблемный участок для движения автобусов. На полосе автохамы паркуют и бросают свои автомобили. Предприятие вышло с инициативой в Госавтоинспекцию, было согласовано установить два дополнительных дорожных знака вблизи автобусной остановки. Перевозчик за свой счет установил знаки «стоянка запрещена». Спустя буквально несколько дней злоумышленники украли знаки. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей. Вблизи украденных знаков автомобилисты вновь начали оставлять свои легковые машины. Из-за этого автобусам приходиться объезжать припаркованные автомобили. Уверены, что воры дорожных знаков будут найдены, ведь по городу установлены камеры «безопасный город» и от их взора не ускользнет ни один нарушитель общественного порядка. Просим Госавтоинспекцию Казани направить на Ноксинский спуск мобильные экипажи-патрули с фотовидеофиксацией. Объяснить нарушителям автохамам о приоритете движения общественного транспорта", - сообщил председатель Ассоциации Сергей Темляков.

Также перевозчики просят ГИБДД помощи в ликвидации незаконной стоянки большегрузов на автобусной полосе на улице Глушко. Грузовики занимают большой участок автобусной полосы, между ними начали парковаться легковушки. Водителей не останавливает и то, что стоянка на данном участке запрещена и есть знак, предупреждающий о работе эвакуатора.