В одной из школ Казани у учителя нашли коронавирус

В Казани у педагога школы №114 в Приволжском районе выявили коронавирус. Информацию об этом подтвердили в Роспотребнадзоре республики.

По данным ведомства, случай был зарегистрирован 21 сентября у учителя 4 класса. Известно, что последний раз он вел занятия у детей 17 сентября, во время уроков был в маске. Заболевший от работы отстранен и изолирован, в данный момент находится дома на амбулаторном лечении.

Сейчас администрация учебного заведения определяет круг лиц из числа сотрудников школы, которые контактировали с заболевшим. Их также отправят на изоляцию под медицинским наблюдением. Класс, в котором преподавал педагог, по согласованию с родителями переведен на дистанционное обучение, остальные школьники учатся в обычном режиме. Других случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди учащихся и сотрудников школы не установлено, сообщили в Роспотребнадзоре.

В адрес администрации школы Управлением Роспотребнадзора по РТ вынесено Постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В школе организована заключительная дезинфекция. Утренний фильтр администрацией школы проводится. Лиц с температурой и симптомами ОРВИ не выявлено.