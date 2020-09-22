В Следкоме рассказали подробности отравления семьи в Казани угарным газом

В Следственном комитете Татарстана рассказали подробности отравления семьи из четырех человек в Казани угарным газом.

Инцидент произошел утром 21 сентября 2020 года в квартире одного из домов по улице Хади Такташа. По предварительным данным, взрослые и двое детей 2015 и 2017 годов рождения почувствовали дискомфорт, не могли уснуть, женщина пошла за лекарством, однако в этот момент потеряла сознание. После этого ее супруг вызвал «скорую помощь».

В результате вся семья была госпитализирована. По предварительным данным, отравление могло произойти в результате неисправности газового оборудования.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.