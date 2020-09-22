Жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала, где ее можно встретить в Казани

Супруга футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова Анастасия поделилась впечатлениями от Казани и рассказала, где их можно встретить в городе.

Анастасия опубликовала в своем аккаунте в "Инстаграм" пост с ответом на самый популярный вопрос подписчиков - "Как вам Казань".

"Я уже настолько здесь освоилась, что начала испытывать удивление, когда внезапно услышу этот вопрос. Казань прекрасна. Это правда. Все совершенно другое, пробки явление довольно редкое, да и трафик занимает минуты, а не Часы. Встретили нас очень дружелюбно и я заметила одну вещь- здесь так трепетно относятся к дружбе Как там говорится? Дус — акчадан кыймәтерәк. (Друг – дороже денег). Это 100000%", - поделилась она.

Также Костенко отметила, что Татарстан довольно быстро вышел из карантина, открылись учреждения культуры, начали заполняться стадионы. Один из подписчиков поинтересовался, где Анастасию и ее семью можно встретить в Казани, на что девушка ответила: "Мы гуляем в парках".

Напомним, недавно супруга Дмитрия Тарасова дебютировала в качестве ведущей "Ак Барс шоу" и получила от горожан не самые лестные отзывы.