Банк «Открытие»: 61% россиян не берут деньги в долг у родных и друзей

33% россиян, в том числе 37% жителей Москвы и Московской области, не испытывают нужды в деньгах. Еще 28% не берут взаймы у родных и друзей принципиально. Только 9% пришлось брать деньги в долг из-за пандемии ковид-19. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

20% респондентов заявили, что постоянно берут в долг небольшие суммы (больше всего на Урале - 26%, меньше всего в Центральном федеральном округе - 15%). Еще 15% опрошенных занимали в этом году у родных и друзей крупные суммы, при этом 9% из них брали в долг из-за ковида-19. Наиболее высока доля тех, кому пришлось занимать крупную сумму из-за коронавируса, на Северном Кавказе (14%), тогда как в Северо-Западном федеральном округе таких оказалось лишь 3%.

25% опрошенных готовы поддержать финансами родственников и друзей в случае необходимости. Из них 17% опрошенных постоянно дают взаймы родственникам и друзьям небольшие суммы, 8% готовы ссудить крупную сумму. В этом отношении наиболее щедры жители Уральского (33%) и Сибирского (29%) федеральных округов. Только 10% респондентов заявили, что принципиально не дают в долг. Выше всего доля таких отказников в Южном федеральном округе (13%), ниже всего - на Дальнем Востоке (3%).

Из-за отсутствия свободных средств не давали денег взаймы в 2020 году 37% россиян, в том числе 61% жителей Северного Кавказа и 29% жителей Москвы и Московской области. 26% респондентов заявили, что к ним никто не обращался с просьбой о деньгах.

30% россиян могут в случае крайней необходимости одолжить родным и близким до 5 тысяч рублей. 14% заявили, что готовы дать в долг при форс-мажорных обстоятельствах от 5 до 10 тысяч рублей. 7% согласны раскошелиться на 10-20 тысяч рублей, 5% - на 20-30 тысяч рублей, по 3% на суммы от 30 до 50 и от 50 до 100 тысяч рублей. Свыше 100 тысяч рублей готовы занять другу или родственнику 2% россиян (4% жителей Москвы и Московской области, и никто в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах).

25% опрошенных готовы попросить у родственников взаймы не более 5 тысяч рублей. 13% готовы взять в долг от 5 до 10 тысяч, 6% - от 10 до 20 тысяч рублей, по 4% от 20 до 30 и от 30 до 50 тысяч рублей. 2% готовы взять взаймы 50-100 тысяч рублей и еще 2% - свыше 100 тысяч (в Северо-Западном федеральном округе таких 5%).

22% респондентов предпочитают в случае необходимости занимать деньги в банке, чтобы не напрягать такими просьбами друзей и родных. Наиболее популярна такая точка зрения на Северо-Западе (26%), наименее - на Северном Кавказе (12%) и Дальнем Востоке (13%). Еще 8% сначала обратятся в банк, и только если там откажут в необходимой сумме, попросят в долг у родственников и друзей (в том числе 11% на Урале и лишь 4% на Северном Кавказе).

28% предпочтут занять у родственников и друзей, потому что можно отдавать без процентов и нет жестких сроков возвращения долга. Наиболее высока доля сторонников такого способа решения финансовых проблем на Дальнем Востоке (38%) и в Московском регионе (31%). Реже всего так готовы поступать сибиряки (23%) и жители Северо-Западного округа (24%).

*Опрос проведен банком «Открытие» 10-16 сентября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

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