В Татарстане сгорел частный дом, есть погибший и пострадавший

В Высокогорском районе Татарстана накануне вечером сгорел частный дом.

По данным МЧС РТ, сообщение о возгорании поступило в 18.42 из села Пермяки, горел одноэтажный бревенчатый дом на улице Нижняя. Также огнем были охвачены надворные постройки, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В результате пожара пострадала женщина 1945 года рождения, она получила ожоги лица первой степени (1%), от госпитализации отказалась. В ходе тушения возгорания сотрудниками пожарной охраны обнаружено тело мужчины 1942 года рождения. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Напомним, также вечером 15 сентября в Пестречинском районе горела квартира в ЖК "Царево village", погибли два человека, пострадали трое.