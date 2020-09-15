В Казани из-за сообщения о взрывном устройстве на борту сел самолет

Сегодня самолет, следующий рейсом Санкт-Петербург - Казань, перед посадкой подал сигнал тревоги. Это произошло за 10 минут до завершения полета, свидетельствуют данные портала Flightradar24. По информации онлайн-табло аэропорта Пулково, борт авиакомпании "Россия" вылетел из Петербурга в 15:59.

Как пояснили в авиакомпании, причиной стало анонимное сообщение о находящемся на борту взрывном устройстве. Авиалайнер благополучно приземлился в 17:54, сообщение оказалось ложным, отметили в пресс-службе аэропорта. Согласно онлайн-табло казанского аэропорта, в обратный рейс борт отправился в 19:15.

Напомним, ранее в Казани экстренно сел самолет из-за проблем с системой охлаждения.