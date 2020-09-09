В Казани экстренно сел самолет, который следовал из Москвы в Тюмень

Сегодня утром в казанском аэропорту экстренно сел самолет, следовавший из Москвы в Тюмень. Об этом сообщают 72.ru.

Известно, что борт Аэробус А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии" должен был приземлиться в тюменском аэропорту Рощино в 7 утра, однако из-за отказа вентилятора охлаждения оборудования было принято решение посадить его на запасной аэродром в столице Татарстана.

В самолете находилось 102 пассажира, в том числе два ребенка в возрасте до двух лет, все пассажиры обеспечены напитками и горячим питанием, часть расселены в гостиницу, те, кто отказался, находятся в зале ожидания терминала. Предварительно самолет должен был вылететь из Казани в полдень.