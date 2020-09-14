В Казани ищут водителя, который во дворе дома сбил пожилую женщину и скрылся

79-летняя жительница Казани попала под колеса машины во дворе. Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии.

ДТП произошло 11 сентября в 14.10 во дворе дома №4 по улице Парижской Коммуны, сообщают в ГИБДД Татарстана. Водитель неустановленного автомобиля при заезде на дворовую территорию совершил наезд на пенсионерку. В результате женщина получила ушиб мягких тканей грудного отдела позвоночника и ушиб правого тазобедренного сустава. Водитель уехал, теперь его разыскивают.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: +7(843)533-38-19 и +7(843)533-38-48.