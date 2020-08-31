Названы регионы, жители которых больше всего интересуются АУЕ*. Татарстан в их числе

Татарстан вошел в топ-3 регионов европейской части России, жители которых больше всего интересуются АУЕ (запрещенной в РФ организацией). Об этом свидетельствуют данные исследования агентства ПромРейтинг.

Для составления рейтинга специалисты изучили поисковые запросы в сети Интернет, касающиеся данной субкультуры, систематизировали их в зависимости от поисковых систем и регионов. По итогам исследования лидером интереса к запрещенной организации в России стала Бурятия, также в тройке - Забайкальский край и Иркутская область. Меньше всего данной темой интересуются пользователи интернета из Чечни, Кабардино-Балкарии и Владимирской области.

Татарстан в данном списке занял третье место среди регионов европейской части страны, РТ опередили Ульяновская и Оренбургская области.

Татарстан вошел в тройку регионов европейской части страны по интересу к АУЕ*

Напомним, что 17 августа 2020 года Верховный суд РФ признал субкультуру АУЕ* экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны.