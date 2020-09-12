Прокуратура проверит, почему в Казани рухнула стена здания - памятника архитектуры

Сегодня утром в Кировском районе Казани прямо на проезжую часть обрушилась стена здания, находящегося на территории "Сантехприбора". Строение относится к числу памятников архитектуры.

В связи с инцидентом прокуратура Кировского района проводит проверку. На место происшествия выехал прокурор района Эльдар Сабиров.

"Надзорное ведомство даст оценку действиям собственника здания в части обеспечения сохранности объекта и безопасности его эксплуатации. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что при обрушении здания никто не пострадал.