В Казани прямо на дорогу обрушилась стена здания

В Казани на улице Клары Цеткин обрушилась часть старого здания. По информации МЧС Татарстана, это дом №23, он находится на территории ООО "Сантехприбор".

Информация об обрушении в ведомство поступила сегодня в 09.44. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошло частичное обрушение стены двухэтажного заброшенного здания на проезжую часть. У строения ранее частично была обрушена кровля. Площадь обрушения составила 180 квадратных метров.

Здание находится на территории

Погибших и пострадавших нет Причина происшествия устанавливается, сообщают в МЧС.