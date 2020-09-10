Казанцы смогут сделать прививки от гриппа на избирательных участках

Более чем на 200 избирательных участках Казани будет организована вакцинация от гриппа. Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщил замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков.

По его словам, прививать избирателей будут только на тех участках, где есть правильно оборудованные медицинские кабинеты, вакцинация пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

"Как минимум вакцинация требует предварительного осмотра врача. Поэтому прививки горожанам будут делать только там, где есть правильно оборудованные медицинские кабинеты. Вакцинация будет проводиться на протяжении всего времени работы избирательного участка. Мы советуем жителям не отказываться от этой возможности и совместить выполнение гражданского долга с заботой о своем здоровье", -сказал Жаворонков.

Добавим, что также мобильные пункты будут организованы около станций метро. Они будут работать в течение трех недель, однако в связи с погодными условиями график может измениться.