В Казани сын зарезал отца и спрятал тело под кровать. Труп нашли через четыре дня

Житель Казани зарезал собственного отца и спрятал тело под кровать. Убийство произошло 5 сентября, спустя несколько дней труп нашла дочь погибшего.

Как пояснили в Следкоме РТ, 9 сентября в квартире одного из домов на проспекте Амирхана было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения с множественными колото-резаными ранениями. Выяснилось, что погибшего обнаружила его дочь, которая пришла проведать отца, а сама трагедия разыгралась несколькими днями ранее.

По версии следствия, 5 сентября мужчина 1989 года рождения поссорился с отцом, схватил нож и несколько раз ударил родителя по разным частям тела, в том числе, в область грудной клетки. После этого злоумышленник завернул тело в ковер, спрятал под кровать и сбежал. Позже он был задержан и дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", проводятся мероприятие, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.