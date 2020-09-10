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Как стартовал осенний сезон на ТНТ

10.09.2020, 13:15 0 prokazan.ru

По итогам первой премьерной недели ТНТ стал телеканалом номер один в прайм-тайм

На прошлой неделе телеканал ТНТ представил первые премьеры осеннего сезона: это и обновленная линейка комедийных шоу канала, и продолжения сериалов и развлекательных хитов, и киносериалы в новом слоте 22.00. Все премьеры продемонстрировали отличный старт и вывели ТНТ в лидеры прайм-тайма будних дней.

«Ольга» — 18.7% и лидерство по итогам недели

31 августа на ТНТ вернулась «Ольга» — после нескольких лет перерыва комедия с Яной Трояновой в главной роли все так же любима телезрителями. По данным Mediascope, доля премьерной серии нового сезона «Ольги» среди телезрителей России составила 17,6 (аудитория 14-44) и 20,7 (аудитория 18-30). В вечернем слоте 20:00-21.00 31 августа ТНТ занял первое место, обойдя СТС (13.8%) и Первый канал (8%). * А уже к третьей серии «Ольгу смотрели 22% телезрителей (14-44). На протяжении всей премьерной недели сериал был лидером вечернего слота.

Такой старт обеспечили сериалу в том числе и акции, которые провел канал ТНТ в преддверии запуска «Ольги» — сериала с сильной женской героиней, которую в новом сезоне ждет и заслуженный отдых, и новые проблемы. Промоакции прошли в 42 городах России: ТНТ превратил спальные районы в морские курорты, пригласил женщин на бесплатный маникюр и угостил фруктовыми коктейлями, а еще устроил сплав на надувных матрасах в Санкт-Петербурге.

«Игра на выживание» — 16.5% и лидерство по итогам недели

Мощный старт показал новый киносериал ТНТ — приключенческий триллер Карена Оганесяна «Игра на выживание». История о том, как реалити-шоу с ведущим Игорем Верником становится смертельно опасной авантюрой, продолжает линейку больших сериалов в 22.00, в которой телеканал знакомит зрителей с новыми жанрами и форматами.

Первые серии «Игры на выживание» посмотрели 16.5% телезрителей в возрасте от 14 до 44 лет и 20.5% телезрителей в возрасте от 18 до 30 лет.* Сериал принес ТНТ лидерство в слоте 22.00-23.00: с понедельника по четверг в это время ТНТ был включен у 16.5% телезрителей (14-44), СТС — у 11.9%. *

«Игру на выживание» оценили не только зрители, но и кинокритики, которые единодушно назвали триллер Оганесяна самым интригующим сериалом сезона.

«Двое на миллион», «Где логика?» и Шоу «Студия СОЮЗ» — 13.5% и лидерство по итогам недели

Развлекательные проекты ТНТ, которые выходят на телеканале в 21.00 с понедельника по четверг, также пользовались большой популярностью у зрителей. В первом выпуске нового сезона шоу «Где логика?» с Азаматом Мусагалиевым сражались две супружеские пары — Регина Тодоренко и Влад Топалов против Наташи Королевой и Тарзана. Выпуск посмотрели 12.2% зрителей (14-44). А в премьерном выпуске нового сезона Шоу «Студия СОЮЗ» за звание главного специалиста по русской попсе боролись рэперы Джиган и Тимати — их поединок посмотрели 12% зрителей (14-44).

Ну а большой премьерой слота 21.00, в котором ТНТ показывает лучшие юмористические шоу страны, стала викторина «Двое на миллион» с Павлом Волей — новый формат, который станет образцом нескучной современной интеллектуальной телеигры. Первый выпуск, в котором приняли участие Полина Гагарина и Елена Темникова, посмотрели 16.4% телезрителей в возрасте от 14 до 44 лет и 20.5% телезрителей в возрасте от 18 до 30 лет.*

Благодаря сериалам – комедийным и драматическим – а также развлекательным шоу в 21.00 ТНТ всю неделю был лидером прайм-тайма: суммарная доля телеканала в слоте 19.00 – 23.00 с понедельника по четверг составила 14.7% (14-44) и 16.9% (18-30). Позади остались СТС и Первый канал. *

«ТАНЦЫ» — 13.2% в день премьеры

Последний сезон шоу «ТАНЦЫ», завершающий многолетнюю историю проекта, благодаря которому танцевальная культура России вышла на новый уровень, стартовал 29 августа с общей долей 13.2% (14-44) и 17% (18-30).* При этом в городах России, в которых прошли креативные акции к запуску сезона, разлетевшиеся по соцсетям и городским СМИ, премьера вызвала ажиотаж: в Казани доля телезрителей составила 40.1%, в Барнауле – 30.6%, в Ростове-на-Дону – 25.3% (все – 14-44).

Подготовка к запуску сезона была масштабной: в разных городах России ТНТ провел креативные акции, которые не только напомнили их жителям о старте проекта, но и прокачали танцевальные умения (это флешмобы, проведенные по всем правилам социального дистанцирования и уроки от участников шоу), и облагородили городскую среду (В Перми и Красноярске появились специальные танцевальные дорожки), и подарили праздник несмотря на ограничения — в Москве на ВДНХ прошел финальный флешмоб, в котором показали танцы всех городов, и большой концерт с номерами из разных сезонов.

 «Секрет» — 11.5% в день премьеры

Каждую субботу в 22.00 на ТНТ будет выходить шоу свиданий «Секрет» с Екатериной Варнавой и Дмитрием Хрусталевым. «Секрет» — это новый взгляд на отношения, которые теперь начинаются не с долгой притирки друг к другу, а с самой ошеломляющей правды. Первый выпуск проекта, в котором Екатерина Варнава искала пару сбежавшей невесте, посмотрели 11.5% телезрителей в возрасте от 14 до 44 лет и 14.9% в возрасте от 18 до 30.*

*Источник: Mediascope, TV Index, Россия 100к+, 31.08.20, тайм-слот 20:00-21:00, Все 14-44                    

* Источник: Mediascope, TV Index, Россия 100к+, 31.08.20 - 03.09.20, сериал «Игра на выживание»        

* Источник: Mediascope, TV Index, Россия 100к+, 31.08.20 - 03.09.20, Все 14-44, тайм-слот 22:00-23:00             

*Источник: Mediascope, TV Index, Россия 100к+, 31.08.20, проект «Двое на миллион»

*Источник: Mediascope, TV Index, Россия 100к+, 31.08.20 - 03.09.20, Все 14-44, тайм-слот 19:00-23:00                                                             

* Источник: Mediascope, TV Index, Россия 100к+, 29.08.20, проект «ТАНЦЫ»

* Источник: Mediascope, TV Index, Россия 100к+, 05.09.20, проект «Секрет»

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12:01, 07.08.2020
В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020
Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.2020
35 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
07:00, 03.08.2020
Средняя зарплата в России – 35 тыс.рублей
10:12, 02.08.2020
Адвокат Ефремова заявил о козыре, который докажет невиновность актера в смертельном ДТП
17:26, 01.08.2020
Стали известны сроки массовой вакцинации от коронавируса
17:49, 31.07.2020
Российских студентов обяжут носить маски
16:50, 27.07.2020
В России вводят уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
07:13, 27.07.2020
Ученые назвали заболевание, которое в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
14:09, 26.07.2020
Женщина разозлилась на мужа и залила его бетоном в выгребной яме
06:40, 24.07.2020
ВОЗ назвала основные места распространения коронавируса
17:55, 23.07.2020
В Минздраве объяснили причины повторного заражения коронавирусом
17:39, 23.07.2020
В России обезврежена крупная террористическая группировка
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