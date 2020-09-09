Казанские врачи спасли грибника, которого забодал бык

Казанские медики спасли мужчину, которого забодал бык, когда он собирал грибы.

В конце августа 62-летний мужчина с супругой отправился на "тихую охоту" в одну из лесопосадок Кукморского района. В процессе пара случайно вышла на пастбище, где на них и набросился бык.

"Женщина не пострадала, а вот мужчину бык подбросил, а затем протащил несколько метров по земле. У мужчины оказались сломаны ребра и ключица", - рассказали в пресс-службе Республиканской клинической больницы.

Изначально помощь пожилому пациенту оказали в Кукморской ЦРБ, но состояние мужчины начало ухудшаться - сломанные ребра повредили ему легкое. Пенсионера на вертолете санавиации РКБ перевезли в Казань.

Мужчине провели остеометаллосинтез титановыми пластинами сломанных рёбер и ключицы, ушили поврежденное легкое. Сейчас состояние пациента удовлетворительное, он готовится к выписке.