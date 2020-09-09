Глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов опроверг слухи о том, что школы республики вновь переходят на дистанционное обучение. Пояснения он дал на брифинге в Кабминет РТ.

По словам Бурганова, учебный год начали в штатном режиме и в таком же формате его планируют продолжать.

"Практически с начала августа появляются слухи о том, что образовательный процесс прервется, не успев толком начаться. В родительских чатах в социальных сетях распространяются фейки о том, что осенью все опять уйдут на дистант. Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос — никаких предпосылок к такому переходу нет", - подчеркнул министр.

При этом глава министерства заметил, что возможны точечные карантины - закрытие отдельных групп в детских садах, классов в школах. Бурганов напомнил, что это - обычная практика, которую сейчас на фоне коронавируса воспринимают болезненно.

Напомним, ранее в правительстве РТ уже комментировали возможность закрытия школ республики после 20 сентября.