В Правительстве Татарстана ответили, закроют ли после 20 сентября школы

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева поставила точку в вопросе закрытия школ республики после 20 сентября.

"Мы точно работаем в очном режиме, поэтому мы точно не планируем никаких ограничений, связанных с закрытием образовательных учреждений. Нет, это не планируется. Учреждения будут продолжать работу с соблюдением мер безопасности", - сказала Фазлеева после вопроса о возможности закрытии школ в интервью Андрею Кузьмину.

Кроме того, в школах соблюдаются меры, призванные снизить риск быстрого всплеска заболеваемости, а дети даже "могут научить взрослых" соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.