В Казани три автобуса поменяют маршрут

В Казани изменятся схемы движения автобусных маршрутов №34, №36 и №91. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

Так, маршрут №34 "Жилой массив Ферма-2 – жилой массив Дербышки" будут проходить в прямом направлении по улицам Советская – Халезова – Парковая, далее по маршруту. Изменится также наименование маршрута – "Жилой массив Ферма-2 – ДК им.Саид-Галиева".

Автобусы маршрута №36 "Вещевой рынок – Осиново" в обратном направлении будут следовать по улицам Болотникова – Кулахметова и далее по маршруту.

Автобусы №91 "ЦУМ – Высокая Гора (АРЗ)" будут курсировать в обоих направлениях по улице Халезова, далее по маршруту.

Изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 9 сентября.