В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, почему маски пока не отменили и сколько их еще носить

Маски жителям Татарстана придется носить как минимум до Нового года. Об этом на онлайн-встрече в региональной общественной приемной "Единой России" сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

По ее словам, отменять масочный режим пока нельзя из-за предстоящего подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"Сейчас непростой период, мы ожидаем подъем простудных заболеваний, и маска является эффективным средством защиты", - пояснила Патяшина.

Также на встрече замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков рассказал, что в конце октября - ноябре в республику начнет поступать вакцина от коронавируса. Группы татарстанцев, которые будут привиты в первую очередь, будут определяться федеральными нормативными документами. Пока нормативно – правовой документации по работе с новой вакциной в медицинских учреждениях нет, но клинические испытания активно идут, заверил Жаворонков.

Напомним, также вчера в Роспотребнадзоре РТ рассказали, что будут делать с заболевшими или контактировавшими с больными коронавирусом школьниками и педагогами.