В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, что будут делать с заболевшими COVID-19 школьниками

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, какие действия будут предприняты в случае выявления коронавируса у школьника или педагога или контакта их с заболевшими.

По словам замглавы ведомства Любови Авдониной, единого алгоритма действий не существует, все зависит от каждой конкретной ситуации.

"В каждом конкретном случае будет решаться вопрос индивидуально. Это зависит от степени контакта, от посещения ребенком последнего дня в школе. Понятно, что если он был последний раз семь дней назад, то мероприятия будут одни, если он был в школе вчера, то мероприятия будут другие. Поэтому какой-либо единый алгоритм на сегодняшний день не существует, но, вместе с тем, однозначно данный заболевший, если у него в установленном порядке подтверждена коронавирусная инфекция, он будет изолирован, будет вынесено постановление на изоляцию в домашних условиях", - сообщила Авдонина на онлайн-брифинге.

Она отметила, что заболевших изолируют на две недели, будет проведена заключительная дезинфекция, а степень разобщения будет зависеть от каждой конкретной ситуации. На сегодняшний день случаев COVID-19 в школах Татарстана не зарегистрировано, добавила Авдонина.

Ранее в правительстве Татарстана сообщили, собираются ли закрывать школы после 20 сентября.