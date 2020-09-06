И снова стрельба: в Казани мужчина начал стрелять из-за отказа продавщицы продать спиртное без маски

Стрельба произошла вчера ночью на улице Рихарда Зорге. Об этом передает "Татарстан-24".

Мужчина зашел в алкомаркет без маски. Продавщица предупредила, что не может продать товар согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора РТ. В конфликт вмешался другой посетитель заведения. В результате буйный гость выстрелил ему в область виска, посел выбежал из магазина и уехал.

Сам потерпевший также решил сбежать, однако его нашли сотрудники полиции. Он заявил, что не нуждается в медицинской маске и не стал писать заявление в органы на стрелявшего.

По предварительным данным, выстрелы были произведены из пневматического пистолета. Самого стрелявшего задержать пока не удалось.

Напомним, что ранее в алкомаркет зашел голый мужчина. Он прикрыл интимное место медицинской маской.