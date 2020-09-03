Юлия Фомина, жестоко избившая в Казани маленького сына, призналась в воровстве и сексе за деньги

Жительница Чистополя Юлия Фомина "прославилась" видеозаписью, на которой она в Казани жестоко избивает своего сына. Женщина пояснила, что мальчик взял планшет, обманув ее, и спрятал в подъезде дома. В итоге когда мать с сыном пошли искать гаджет, женщина решила "преподать урок" ребенку и избила его. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения, запись выложили в сеть шокированные соседи.

Накануне Юлия Фомина приняла участие в передаче "На самом деле" Первого канала. Там на детекторе лжи женщина призналась, что ранее занималась сексом за деньги и воровала в магазинах. Также выяснилось, что сына она родила от женатого мужчины, с которым некоторое время встречалась, и даже хотела сделать аборт. Сейчас Юлия проживает с сожителем, который также бил малыша, при этом саму Юлию мужчина назвал "отличной матерью".

Напомним, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело, а сама она находится под подпиской о невыезде.