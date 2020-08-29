Таскает за волосы и пинает: в Казани на видео попало, как мать жестоко избивает ребенка в подъезде

На запись с камер наблюдения попало, как в одном из многоэтажных домов Казани мать жестоко бьет ребенка.

Инцидент произошел накануне днем в подъезде дома №3 по улице Табеева. На кадрах видно, что женщина и мальчик стоят в тамбуре, в какой-то момент она начинает толкать ребенка, тот падает на пол, после чего следует еще ряд ударов. Женщина хватает малыша за волосы, бьет по лицу, пинает ногами. В итоге ребенка неоднократно повалили на пол, в это время продолжая избивать. В прокуратуре Татарстана уже обратили внимание на данную ситуацию.

"Прокуратура Советского района Казани по поручению прокуратуры Татарстана проводит проверку в связи с появившимся в Сети видео об избиении ребёнка матерью. Предмет проверки- надлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время семья установлена, обстоятельства инцидента выясняются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.