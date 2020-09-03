Тело в одной стороне, тележка - в другой: на Право-Булачной в Казани насмерть сбили женщину

Накануне в центре Казани произошло смертельное ДТП. Снимки с места происшествия появились в социальных сетях.

Известно, что авария произошла на перекрестке Право-Булачной и Чернышевского поздно вечером, пожилая женщина с тележкой пересекала проезжую часть, когда на нее наехал легковой автомобиль "Субару", сообщается в соцсетях. После удара тело женщины отбросило на значительное расстояние от перекрестка.

"Так и думал что этим закончится. Эта старушенция в тех краях ходит до поздней ночи и совершено не обращает внимания на сигналы светофора. Сам несколько раз в последний момент успевал реагировать".

"Опасное место, многие пешеходы там под красный бегут", - пишут горожане в сетях.

Напомним, ранее в Казани под колеса машины попала девушка, которая на самокате перевозила ребенка.