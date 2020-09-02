В Казани автомобиль сбил девушку, которая с ребенком ехала на самокате

В Казани под колеса автомобиля попала девушка, которая ехала по двору на самокате.

Инцидент произошел во дворе жилого комплекса "Арт Сити", авария попала на видео. Судя по кадрам, девушка с ребенком двигались на самокате по проезжей части, от удара их отбросило на некоторое расстояние.

Как утверждают в соцсетях жители ЖК, водитель в данном случае не нарушил ПДД, а девушка и ребенок отделались легкими повреждениями.

"Водитель не нарушил. Он выезжал с придомовой территории. Он объезжал светофор и, следовательно, под него не попадает. А вот Девушка с ребёнком передвигались не по пешеходному переходу(он левее), ну и с самоката слезть нужно. В целом с ними всё в порядке, вроде даже скорую не вызывали".

Напомним, ранее самокат в Казани фигурировал еще в одном происшествии: парень на электросамокате сбил ребенка, у мальчика перелом.