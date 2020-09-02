Ильсур Метшин пообещал, что у Казанки вдоль Гаврилова больше не будет жилой застройки

Прибрежная зона Казанки вдоль улицы Гаврилова получит статус особо охраняемой природной территории. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Казани. На 74 гектарах развернется парк, а жилой застройки, которая предполагалась ранее, здесь не будет.

Решение было принято в ходе разработки Стратегии градо-экологического каркаса города. Разработчики заметили, что у жителей Ново-Савиновского района не хватает зеленых зон и парков, а сами горожане отстаивали данную территорию.

"Пандемия внесла свои коррективы. Мы поняли, что жители нуждаются в общественных пространствах, парках, скверах еще больше, чем мы думали. Поэтому мы приняли решение за этой зоной закрепить статус особо охраняемой природной территории. На 74 га развернется парк, и жилой застройки здесь уже не будет. Я не обещаю, что благоустроенное общественное пространство появится здесь уже завтра, но мы приступаем к работе", – отметил Метшин.

Уже строящийся жилой комплекс компании ЮИТ останется единственным на данной территории, а инвесторы, которые планировали развернуть строительство, займутся развитием территории речпорта рядом с улицами Меховщиков и Портовой. Метшин также пояснил, что ранее в Генплане была предусмотрена застройка всех 80 гектаров, так как строительство жилья, соцобъектов и дорог было важнейшим критерием развития города.