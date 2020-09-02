С «Казаньоргсинтеза» украли ротор, а потом пытались продать его заводу под видом нового

В Казани будут судить троих граждан, которые пытались продать предприятию "Казаньоргсинтез" ранее украденный с завода ротор. Это 49-летний директор ОО "ГАЗ Энжиниринг", 36-летний бывший главный механик завода ОПиТГ "Казаньоргсинтез" и 38-летний экс-слесарь-ремонтник этого же предприятия. В зависимости от роли каждого они обвиняются в покушении на коммерческий подкуп и покушении на мошенничество.

По версии следствия, в 2016-2019 годы директор московской фирмы"ГАЗ Энжиниринг" договорился со вторым подозреваемым, что за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей тот вывезет с территории завода бывший в использовании и списанный ротор для компрессора. В дальнейшем работник должен был способствовать покупке предприятием этого же ротора под видом нового. При этом последний привлек к совершению преступления слесаря-ремонтника, имевшего доступ к месту хранения бывших в использовании роторов. Слесарь за 200 тысяч рублей согласился на преступление.

В итоге ротор вывезли и доставили в Москву, где придали ему вид нового. В дальнейшем под предлогом срочной производственной необходимости он был поставлен на казанский завод. Противоправные действия злоумышленников были пресечены в марте 2020 года, после чего операция по оплате ротора стоимостью более 7,9 миллионов рублей была приостановлена.

Вину в совершении преступления граждане признали частично, они находятся под подпиской о невыезде. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.