В Казани разыскивают парня, который на электросамокате сбил ребенка. Отец мальчика написал об этом в соцсетях.

"Вчера в 17:30 возле тандема произошла ситуация, я с двумя детьми пяти и одиннадцати лет шли по тротуару к нам на встречу на большой скорости ехали парень с девушкой на электросамокатах, в какой то момент парень оборачивается на девушку и на полном ходу наезжает на моего сына, ребёнок падает и начинает кричать от боли. После чего я прошу его вызвать скорую, а сам склоняюсь над ребёнком", - рассказал казанец.

Далее, по его словам, вместо того, чтоб вызвать скорую, молодой человек вместе с девушкой уехали с места происшествия. Ребенку вызвали скорую помощь, его доставили в ДРКБ, где мальчику диагностировали двойной перелом со смещением. Медики предлагали сделать операцию, рассказывает отец пострадавшего, однако позже приняли решение под обезболивающими поставить кость на место.

"Крик стоял на всю больницу, врагу не пожелаю испытать эти боли, что испытал мой сын. Ребенок ночью от боли спать даже не может. Большая просьба помочь найти этих ребят", - резюмирует мужчина.

В комментариях горожане предположили, что самокат прокатный, и посоветовали обратиться в службы проката, чтобы установить тех, кто арендовал его в указанное время.

Добавим, что ранее Минтранс разработал проект поправок в ПДД, которые должны регламентировать движение СИМ - средств индивидуальной мобильности. В частности, предлагалось разграничить правила движения для людей разного возраста, а также ограничить скорость движения - до 20 километров в час в смешанном потоке и до 60 - на проезжей части.