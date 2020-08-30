Россияне отказываются от кредитов для сбора детей в школу

В первые с 2015 года россияне отказываются от кредитов для сбора ребенка в школу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на финансовый маркетплейс "Юником 24". За год число родителей, которые берут займ для того, чтобы собрать ребенка в школу, сократилась на 3 % и составляет 5 %.

Финансисты объясняют это тем, что из-за коронавируса люди начали больше копить деньги и ужесточением требований кредиторов к заемщикам. По данным компании, подготовить ребенка в школу обойдется от 3,5 до 20 тысяч рублей, в зависимости от региона. Если раньше родители на взятые в долг деньги покупали форму и школьные принадлежности, то теперь средства направляются на приобретение планшетов и ноутбуков, на случай нового перехода школ на "дистанционку".