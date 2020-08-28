Казанца осудили за неоднократное вождение автомобиля в пьяном виде

37-летнего мужчину Московский районный суд Казани признал виновным в неоднократном вождении автомобиля в пьяном виде. Об этом сообщают в пресс-службе Прокуратуры РТ.

Известно, что в феврале этого года подсудимый управлял автомобилем, находясь в нетрезвом виде. На проспекте Ибрагимова водителя остановили сотрудник ДПС. При проверке документов выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Свою вину мужчина признал. Ему назначено 300 часов обязательных работ. Кроме этого, он лишен права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Напомним, что ранее в Казани под колеса машины попал пьяный велосипедист. Он ехал по встречке.