ТНТ превратил двор в Казани в настоящий курорт

Несколько дней назад на городских новостных порталах и в пабликах появилось видео, на котором очевидцы запечатлели неизвестную, устроившую себе отпуск прямо посреди двора.

На самом же деле случившееся — это часть рекламной кампании нового сезона народной комедии «Ольга» телеканала ТНТ, которая предлагает всем девушкам России забить на все домашние дела и перестать париться.



По сюжету главная героиня Ольга Терентьева (Яна Троянова) живет в обычном спальном районе Москвы с грозным названием Чертаново, работает в маникюрном салоне и тащит на себе всю свою непутевую семью: отца-алкоголика со стажем и двух уже взрослых детей от разных браков. Попутно Ольга пытается наладить личную жизнь и предпринимает попытки съездить в отпуск. Само собой, за все 3 сезона отдохнуть ей так и не удалось. Удастся ли Ольге наконец отдохнуть и перестать париться?

Ольга, новый сезон, с 31 августа в 20:00 на ТНТ