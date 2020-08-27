В Казани врачи спасли женщине выпавшие из промежности половые органы

В РКБ провели операцию 63-летней женщине, у которой сначала опустились, а потом и вовсе выпали наружу внутренние половые органы. Об этом случае рассказывают в самой больнице.

"Проблемы со здоровьем начались у женщины еще в 2008 году – появились тянущие боли внизу живота и недержание мочи. Такое случается из-за возрастных гормональных изменений, длительной физической нагрузки, сложных родов. У женщины опускаются стенки влагалища, она "ощущает" инородное тело в промежности и страдает от недержания", - описывают ситуацию врачи.

В больнице сообщают, что при сопутствующих заболеваниях такой сложности сделать операцию представлялось маловероятно. Отметим, что у героини диагностированы тяжелая форма сахарного диабета, тяжёлая гипертоническая болезнь, ишемическая болезни головы и сердца.

"Последние пять лет она ухаживала за больным мужем, у которого были ампутированы ноги, - пишут в РКБ. - В результате в начале 2020 года половые органы женщины просто выпали из промежности".

Из-за пандемии госпитализация женщины откладывалась, но с восстановлением полной деятельности РКБ ей назначили операцию.

После совещания с анестезиологами врачи подобрали правильный вид обезболивания, ведь при стольких заболеваниях, женщина могла не перенести наркоз. К тому же у героини за время болезни обнаружилась большая опухоль в малом тазу.

В итоге хирурги отделения гинекологии РКБ лапароскопически убрали опухоль, сделали пластику мочевого пузыря, поставили специальную сетку- "слинг", чтобы избавить женщину от недержания, а после сделали пластику влагалища и промежности.

"Внутренние половые органы при таких операциях иногда убираются, однако для женщин репродуктивного возраста медики нашли методику сохранения и матки и придатков", - отметили в больнице.

Сама операция заняла 2 часа.

"Настолько интимная проблема и такое грамотное комфортное отношение. Ощущение, что это зарубежная клиника", - поделилась пациентка своими впечатлениями.

Напомним, что плановые госпитализации восстановились в РКБ после закрытия временного инфекционного госпиталя.