Временный инфекционный госпиталь в РКБ Казани закрылся

Временный инфекционный госпиталь при Республиканской клинической больнице закрылся после четырёхмесячной работы. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Больница постепенно восстанавливает плановые госпитализации и обследования. В течение неделе после закрытия учреждение будет проходить полную дезинфекцию и обработку. Только после этого РКБ заработает в полном объеме.



Первым для пациентов откроется Травмацентр РКБ. Чтобы принять всех пациентов, чья госпитализация перенеслась из-за пандемии, врачи больницы будут работать в три смены. График операций построен и на день, и на ночь.

Напомним, что плановая госпитализация была приостановлена в связи с коронавирусной инфекцией, однако уже с августа больницы начали готовиться к возвращению в режим.

"На сегодня большая часть стационаров у нас закрыта для оказания помощи при коронавирусной инфекции. Однако постепенно стационары будут постепенно перепрофилироваться, возвращаться к обычной штатной деятельности", - заявлял Дмитрий Лопушков, главный эпидемиолог Минздрава РТ.