В Казани глава фирмы украл миллионы, которые должны были пойти на капремонт домов

В Татарстане будут судить директора фирмы. Он присвоил часть выделенных на капремонт домов денег. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Известно, что в 2016 году с фирмой, где мужчина является директором, заключили договор на капремонт в многоквартирном доме. На это было выделено 24,5 миллиона рублей.

Руководитель компании предоставил заказчику товарные накладные о покупке радиаторов, кронштейнов и других необходимых вещей, однако оказалось, что фирма, где он "закупился", была фиктивной, а реальная стоимость этих товаров гораздо ниже. В результате этой махинации ему удалось присвоить себе 1, 8 миллиона рубелей. Таким же образом он похитил еще 740 тысяч рублей в другом эпизоде с капитальным ремонтом.

Напомним, что ранее в Казани сотрудника МВД по борьбе с наркотиками поймали на взятке в 350 тысяч рублей.