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Иностранный ученый попытался вывести из России волосы студенток

26.08.2020, 16:54 64 1 prokazan.ru
Он хотел использовать их в научных целях

Волосы студенток из России попытался вывезти  норвежский ученый Юнгвар Томассен. Об этом сообщает "Интефакс".

Известно, что исследователь поместил волосы в 76 конвертов и планировал использовать их для своего научного проекта. Однако он не задекларировал груз, поэтому конверты изъяли в аэропорте.

Сам Томассен пояснил, что в Санкт-Петербург он прибыл из Архангельска. В каждом конверте - по три волоска от студенток медицинского факультета. Эти образцы были собраны как часть российского мегапроекта, управляемого Северным (Арктическим) федеральным университетом в Архангельске. Будучи ведущим ученым этого проекта, он вез их в Шотландию, так как провести анализ в условиях России оказалось невозможно - метод доступен только за рубежом.

Суд однако посчитал, что волосы не являются товарами личного пользования, поэтому подлежат таможенному декларированию. Так как на заседание Томассен не явился, конверты конфисковали. 

Отметим, что Юнгвар Томассен - ведущий научный сотрудник института экологии - структурного подразделения НИУ "Высшая школа экономики". Он также работает в Национальном институте гигиены труда в Осло.

Суд Медицина / Минздрав Новости России
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комментарии

Обыватель
11
26 августа 2020
17:08
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
26 августа 2020
17:53
Уточните с какого места волосы )

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