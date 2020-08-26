В Казани мужчина провалился в открытую ливневку. Вмешалась прокуратура

Прокуратура Республики Татарстан провела проверку после публикации в СМИ о покалечившемся в заброшенном переходе метро мужчине. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Известно, что 31-летний местный житель провалился ночью в подземном переходе станции метро "Горки". Оказалось, это была незакрытая ливневая канализация. Пострадавший обратился за медпомощью. У него диагностировали травмы голени, брюшной полости, грудной клетки, плеча. Позже казанец написал заявление в в полицию.

Прокуратура провела проверку и установила, что на станции метро "Горки" имеются три вестибюля, из которых функционируют только два. Вход в вестибюль со стороны улицы Мавлютова и на пресечении улиц Танковой и Рихарда Зорге, где произошло происшествие, не функционирует. Об этом свидетельствует сигнальная лента, которая оказалась перерезана на момент проверки правоохранительными органами.

В адрес генерального директора МУП "Метроэлектротранс" преставление об устранении причин и условий, виновное должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности.

Сейчас на этом месте установили металлические ограждения.