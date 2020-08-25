Два жителя Челябинска, решившие сбыть наркотики в Татарстане, получили 24 года тюрьмы

29-летний и 36-летний жители города Челябинск были признаны судом виновными в незаконном приобретении, хранении, производстве и попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Татарстан.

Известно, что в октябре 2018 года мужчины находились в Краснодаре, где приобрели у неустановленного следствием лица мефедрон массой не менее 0,73 грамма для личного потребления. Спустя пол года они арендовали дом в селе Сокуры Лаишевского района Республики Татарстан, где из полученного сырья изготовили наркотическое средство N-метилэфедрон массой не менее 118,194 грамма и попытались сбыть его в Казани

Свою вину они признали лишь частично. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 12 лет 6 месяцев и 11 лет 6 месяцев соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что ранее в Татарстане мужчина "порезал" троих приятелей из-за кошки. Один из пострадавших скончался.