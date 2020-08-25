В Татарстане молодая семья получила 4-комнатную квартиру за 185 тысяч рублей по социальной ипотеке

Первая молодая семья получила квартиру по программе социальной ипотеки, которую теперь могут взять не только бюджетники. Об этом сообщили в Государственном жилищном фонде при Президенте Республики Татарстан.

"С первоначалкой всего 185 тыс. рублей заселилась в новую 4-комнатную квартиру площадью 111 кв. м семья Нуриевых из Нижнекамска", - сообщают в ведомстве.

Известно, что молодая семья оформила документы в начале августа, внесла первоначальный взнос (5% от стоимости квартиры в 3,7 млн рублей) и не так давно заселилась в квартиру.

Напомним, что стать участником программы могут любые граждане, прописанные в Татарстане, в возрасте до 35 лет. У них должны отсутствовать непогашенные ипотеки, а величина дохода - превышать прожиточный минимум.

Ранее таким правом пользовались только молодые семьи, работающие в бюджетной сфере, однако Минниханов поручил расширить действие программы.