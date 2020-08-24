Татарстанцы смогут регистрировать автомобили в МФЦ

В офисах Многофункциональных центров появится новый сервис для по регистрации транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

До этого подобная услуга оказывалась лишь в Москве и Казани. Вся остальная регистрация была доступна только через отделы ГИБДД.

Новая процедура оформления будет происходить в несколько этапов. Технический осмотр автомобиля будут проводить сотрудники МВД на территории МФЦ. Готовые документы можно будет получить здесь же - от самих сотрудников центра.

Напомним, в Республике Татарстан опыт оказания данной услуги через МФЦ есть. Два года назад в Казани, в офисе МФЦ на Проспекте Победы, 214, заявители получили возможность регистрировать автомобили и получать госномера.