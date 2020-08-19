В Татарстане обнаружен труп неизвестной девушки

Как сообщили в МО МВД "Верхнеуслонский", 24 июля был обнаружен труп девушки. Личность ее до сих пор не установлена.

Тело было найдено в поле, в 20 метрах от грунтовой дороги и в 2 км от асфальтированной дороги ведущей от трассы М7 "Волга" в деревни Каинки, в 3 км. от СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество - прим. ред.) "Свияга".



Погибшей на вид 20 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см., волосы тёмно-русые. Была одета: верх - толстовка тёмно-серого цвета с надписью на иностранном языке, красную футболку с надписью на иностранном языке. Низ - обтягивающие штаны тёмно-серого цвета, носки синего цвета с белым рисунком, обувь отсутствует.

"Определить более точные приметы погибшей не представилось возможным, в виду сильных гнилостных изменений трупа" - сообщают сотрудники полиции.

Они просят сообщить о любой имеющейся информации в межмуниципальный отдел МВД России "Верхнеуслонский".

Сообщить об информации в отдел полиции:

Адрес: РТ, Верхнеуслонский район, село Верхний Услон, улица Автодорожная 1

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